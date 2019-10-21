الامارات | «طائرة النصر» تحلق بالكأس للعام الثاني على التوالي

شكرا لقرائتكم خبر عن «طائرة النصر» تحلق بالكأس للعام الثاني على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفظ فريق النصر بلقب كأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة للعام الثاني على التوالي، بعد فوزه على منافسه فريق العين بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء أمس، على الصالة الصفراء بصالة نادي الوصل في زعبيل بدبي، بينما حصل فريق شباب الأهلي على المركز الثالث بعد فوزه على الوصل.

وواجه العميد النصراوي صعوبة بالغة خلال المباراة أمام وصيفه في النسخة الماضية، إذ ظهر لاعبو العين بصورة قوية وكانوا قريبين من نقل المباراة للشوط الخامس، لكن تماسك لاعبي النصر أسهم في حسمهم للقب لصالحهم، ليرفع بذلك «العميد» رصيده من الألقاب في الكرة الطائرة إلى 22 لقباً من بينها لقبان في كأس نائب رئيس الدولة.

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وبالعودة إلى مجريات المباراة فقد ظهر فريق النصر في الشوط الأول بصورة قوية، وحافظ على تقدمه منذ الانطلاقة تاركاً لمنافسه فريق العين لعب دور المطارد، لكن مع اقتراب الشوط من نهايته استطاع «العميد» أن يوسع الفارق مستفيداً من أخطاء «الزعيم» ليخرج فائزاً بنتيجة 25-16.

وشهد الشوط الثاني إثارة بالغة بسبب تقارب مستوى الفريقين وفارق النقطة الذي استمر حتى منتصف الشوط، إذ تبادل الفريقان التقدم لفترات طويلة قبل أن يتولى «العميد» زمام الأمور في اللحظات الأخيرة، وينجح في حسم النتيجة لصالحه بـ25-22 وهو ما منحه أريحية كبيرة.

ودخل «العميد» الشوط الثالث برغبة حسم اللقب لصالحه بثلاثة أشواط نظيفة لكن فريق العين استطاع، أن يستعيد شخصية «الزعيم» المعروفة عنه في المباريات الحاسمة وتمكن من الفوز بنتيجة 25-18 في شوط قدم فيه لاعبوه مستوى مميزاً، بينما كان أداء النصر متراجعاً. وتغلب فريق النصر في الشوط الرابع على ظروفه بعد أن كان قد خسر الشوط الثالث، ودخل لاعبوه إلى الملعب بتركيز أكثر، وهو ما ساعدهم في مجاراة الحماس الذي ظهر به لاعبو «الزعيم»، واستطاع «العميد» أن يتمسك بزمام الشوط الرابع في الجزء الأخير ليحسم النتيجة لصالحه برصيد 25-22، ويتوّج باللقب.