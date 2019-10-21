الامارات | رابطة المحترفين توقّع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «تيك توك»

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المحترفين توقّع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «تيك توك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين عن توقيع اتفاقية شراكة مع «تيك توك»، منصة مقاطع الفيديو القصيرة على الهواتف المحمولة. وقالت الرابطة إن «الشراكة تهدف إلى الترويج لكرة القدم الإماراتية، وبذلك تصبح رابطة المحترفين الإماراتية أول شريك رياضي لـ(تيك توك) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا». وقالت الرابطة أنها بتوقيع هذه الاتفاقية، تنضم إلى قائمة من أبرز الأندية والدوريات العالمية التي تروّج محتواها على تطبيق «تيك توك»، مثل الدوري الإسباني، وريال مدريد، وبرشلونة، وبايرن ميونيخ. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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