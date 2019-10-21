الامارات | رونالدو مينديز يجري عملية جراحية في الكاحل

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو مينديز يجري عملية جراحية في الكاحل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوصل لكرة القدم عن إجراء اللاعب البرازيلي رونالدو مينديز عملية جراحية ناجحة في كاحل القدم، أمس، في مستشفى القرهود بدبي، حسب ما ذكرت على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ولم يحدد «الإمبراطور» فترة غياب مينديز عن الملاعب، إذ إن اللاعب البرازيلي لم يتم قيده في قائمة الوصل خلال فترة الانتقالات الصيفية، بسبب إصابته، وتأكد غيابه فترة طويلة عن المباريات، رغم تأكيدات اللاعب جاهزيته للمشاركة مع الفريق، قبل أن يجري عملية جراحية، ويتأكد عدم قدرته على اللعب مع «الفهود».