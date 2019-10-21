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شكرا لقرائتكم البدرى يستفسر من محمد صلاح عن حجم إصابته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهدت المحادثة التى دارت بين حسام البدرى الحريص على متابعة كل نجوم المنتخب والتواصل معهم ، استفساره من محمد صلاح عن آخر تطورات الإصابة التي لحقت به مؤخرا.
وأكد صلاح للبدرى أنه سيكون فى تدريبات ليفربول غدا وقد يكون جاهزا للتواجد مع فريقه أمام جينك البلجيكي في دوري الأبطال يوم الأربعاء المقبل، أو المباراة التالية في البريميرليج.
وكان البدري أول من استشعر حاجة صلاح للحصول على راحة سلبية وهو ما دفعه لإعفائه من معسكر المنتخب السابق الذى تخلله فوز مصر على بتسوانا وديا بهدف نظيف تفاديا لعدم تفاقم إصابته.
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