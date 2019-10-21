شكرا لقرائتكم الشاطر: اتحاد الكرة لن يخصم نقاط من الأهلي حال انسحابه من مباراة الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف إسلام الشاطر مقدم برنامج ملعب الأهلي المذاع عبر قناة النادي الأهلي أن عقوبة الفريق الأحمر ستقتصر فقط على تغريمه 200 الف جنيه حال انسحابه أمام الجونة، فى المواجهة المقرر اقامتها يوم الأربعاء المقبل.

وقال الشاطر : "الأهلي لن يتم خصم نقاط منه خاصة وأن العمل بلائحة 2013 أنتهى ويتم حالياً العمل بلائحة جديدة لا تتضمن خصم نقاط من أي نادي ينسحب في أي مباراة ببطولة الدوري العام"

وأضاف الشاطر أن اتحاد الكرة لن يخصم من الأهلي نقاط حال عدم مواجهته للجونة، وسيقتصر الأمر علي تغريم النادي الأحمر 200 الف جنيه فقط.