شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يكشف سبب استبعاد باسم مرسي من مباراة بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أعلن مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى قائمة ناديه التى تستعد لدخول معسكر مغلق استعداداً لمواجهة بيراميدز والمقرر لها الخامسة والنصف عصر غداً الاثنين على ستاد السلام ضمن مواجهات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز .

وقال مهدي في تصريحات خاصة:" مختار مختار المدير الفني للفريق فضل استبعاد باسم مرسي من مواجهة بيراميدز لمنحه فرصة كافية لاستعادة فورمته الفنية والبدنية قبل تسجيل أول ظهور مع الفريق " .

وتابع مهدي :"باسم تعافي من الاصابة بالتهابات في وتر اكيليس ويشارك في التدريبات الجماعية ولكن نملك فترة ذهبية بعد نهاية بيراميدز بتوقف بطولة الدوري لفترة طويلة فضلنا استغلالها لتجهيز اللاعب وإشراكه في مباريات ودية لاكسابه حساسية المباريات حتي يكون جاهزا المواجهات المقبلة ".

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وغابت باسم مرسي الذي انتقل لصفوف الإنتاج الحربي في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من الزمالك في صفقة انتقال حر لمدة موسمين عن المشاركة مع الفريق منذ انطلاق مسابقة الدوري.

وضمت قائمة الانتاج لمواجهة بيراميدز كل من : " عامر عامر وأحمد يحيي ومحمود البدري ومعاذ الحناوي وأحمد شديد قناوي والسيد الشبراوي وإبراهيم عبد الخالق ومحمد شوقي ومحمد عادل ومحمد بازوكا وأحمد مجدي ومحمد رجب وغنام محمد ووهاب أنان ومحمد فييرا ومامادو انياس وكريم بابا وعلاء سلامة وعبد الرحمن شيكا"

ويحتل الانتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مواجهات فاز فى مباراتين وخسر مباراتين وسجل أربعة أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف .

وفاز الانتاج الحربى على نظيره انبى بهدف دون رد فى إطار مباريات الاسبوع الرابع للدوري الممتاز .