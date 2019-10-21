شكرا لقرائتكم محمد يوسف: كارتيرون أفضل من لاسارتي.. ولم يأخذ برأيي في الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمد يوسف المدرب العام السابق للأهلي أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الأسبق للفريق الأحمر كان أفضل من الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق الأحمر .

قال يوسف فى تصريحات تليفزيونية لـ " ON SPORT " : "كارتيرون كان على دراية بكل كبيرة وصغيرة عن الكرة المصرية والافريقية، أكثر بكثير من لاسارتي، نظرًا لعمله مديرًا فنيًا لوادي دجلة.

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انتقد يوسف طريقة لعب الأهلي تحت قيادة لاسارتى قائلا " لاسارتي لم يقدم الكرة الممتعة ولكن فايلر يقدمها ولا نريد التسرع في الحكم عليه، هو متواجد منذ شهر ونصف، يحتاج من 3 أو 4 أشهر للحكم عليه ويكون مر بمباريات كبيرة ومضغوطة بجانب الأجواء في إفريقيا".

أوضح يوسف أن لاسارتي كان يعطي الحرية للاعبين ولم يضغط عليهم وعندما كان يطلب مني عرض وجهة نظري كنت أساعده ، ولكن هو المسئول الأول والأخير و ي بعض الأحيان كان لا يأخذ رأيي أنا وسامي قمصان وكان يكتفي بالتحدث مع مساعديه".