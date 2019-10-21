فيصل خليل يسجل في سن الـ 36



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل فيصل خليل هدفاً لفريقه الحمرية في مرمى العربي بعدما شارك في الدقيقة 79 بديلاً للبرازيلي لوان، ونجح في الوصول لمرمى الفريق القيواني بعد نحو 8 دقائق من دخوله، كما ساهم في هدف آخر سجله زميله مبارك المنصوري، حيث ارتكبت معه ركلة جزاء.

ويعتبر الهدف الذي سجله فيصل خليل تاريخياً، كونه جاء بعد ست سنوات من التوقف والابتعاد عن الكرة وتحديداً منذ عام 2013، وشارك لاعبو فريق الحمرية فيصل خليل فرحته بالهدف التاريخي، وقال ماجد المهيري إن هدف خليل كان مهماً للاعب ومن شأنه رفع معنوياته وتشجيعه لإحراز المزيد.

ومن جانب آخر رأى أن الهدف يؤكد أن فيصل قادر على التسجيل وأنه مازال يتمتع بحساسية عالية أمام المرمى.