البطائح يصعد بالعلامة الكاملة.. والبطاقة الثانية بين الحصن والذيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:علي البيتي

صعد فريق البطائح إلى دور ال 16من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بالعلامة الكاملة (12 نقطة من أربع مباريات) بعد فوزه على مسافي بهدفين، وكان قد فاز على الحمرية والإمارات والعربي، فيما تبدو حظوظ دبا الحصن وافرة في نيل البطاقة الثانية للصعود، إذ يواجه الذيد في الجولة المقبلة في مباراة حاسمة تحدد صاحب البطاقة الثانية.

وشهدت الجولة الرابعة من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى المؤهلة إلى دور ال 16من بطولة كأس رئيس الدولة فوزاً معنوياً للعروبة على التعاون، وعريضاً للحمرية على العربي، كما فاز الحصن على مصفوت بنتيجة كبيرة، والذيد على دبا الفجيرة.

حقق فريق البطائح الفوز الرابع على التوالي في التصفيات التمهيدية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وفاز الحصان الأسود على فريق مسافي بهدفين، ليصل إلى 12نقطة، وكتب تاريخاً خاصاً لكونه فريقاً حديثاً وتفوق على كل فرق الهواة، بل على المرشحين للصعود.

واستحق البطائح لقب الحصان الأسود عطفاً على نتائجه وأدائه، ولم يكن فوزه الأخير على مسافي رغم لعبه بالصف الاحتياطي مستغرباً، بل كان متوقعاً، بينما كان منافسه على النقيض تماماً، فهو الفريق الوحيد الذي لم يحصل على أي نقطة في البطولة، فمسافي رصيده صفر من النقاط حيث لعب ثلاث مباريات وخسر فيها.

فوز كبير

وفي مباراة أخرى، اكتسح الحمرية العربي بستة أهداف لهدف في مباراة دخلها العنابي باحثاً عن فوزه الثاني في البطولة بعد الأول على فريق الإمارات، وقد كان بحاجة إلى الانتصار ليؤكد استمراره في الطريق الصحيح فبعد الخسارة من البطائح تماسك العنابي، وكسب الإمارات قبل أن يتفوق على العربي وبنتيجة كبيرة، ليثبت فريق المدرب غازي الغرايري أنه يملك خط هجوم قوياً، فهو أنهى المباراة تقريباً خلال ثلث ساعة بعد أن سجل أربعة أهداف، وهو ما لم يتح للعربي فرصة ترتيب أوراقه ومجاراة منافسه رغم أنه فريق جيد ويلعب كرة سهلة، لكن الحمرية استفاد من الدروس وتعامل مع العربي باحترام وجدية.

وأشرك المدرب الغرايري التشكيلة المرشحة لخوض مباراة الإمارات في الدوري، وأبقى على اللاعب علي ربيع على دكة البدلاء، وهي المرة الأولى التي ينضم فيها إلى الفريق بعد العودة من معسكر صربيا، حيث تعرض للإصابة هناك، ورفع الحمرية رصيده بهذا الفوز إلى ست نقاط في انتظار مباراته الأخيرة مع مسافي بالجولة المقبلة.

وعلى الجانب الآخر كانت خسارة العربي أمام الحمرية متوقعة، لكن ربما ليس بهذا العدد الكبير من الأهداف، فالفوارق وكل شيء كان في مصلحة الحمرية، وبقي العربي برصيد 3 نقاط.

وفي المجموعة الأخرى واصل فريق دبا الحصن نتائجه الجيدة بقيادة مدربه سليمان البلوشي، وحقق نصراً عريضاً على مصفوت قرّبه من الصعود إلى الدور المقبل من البطولة، وهو سيدخل مباراته مع الذيد بفرصتين، وللحصن عشر نقاط، وللذيد سبع، ويحتاج الذيد إلى الفوز فقط، فيما سيكون التعادل كافياً للحصن لمواجهة العين.

وكان الفوز على مصفوت مهماً جداً للحصن، فقد عزز حظوظه في التأهل إلى جانب أنه أثبت قدرة الأخضر على الفوز على منافسيه المباشرين، وعلى الاستمرار بذات القوة، فالفريق لم يخسر أي مباراة حتى الآن، ويملك فرصة كبيرة في الترشح من المجموعة.

وعلى الجهة الأخرى، كانت الخسارة ضربة لأحلام مصفوت في الصعود، فالقناصة خرجوا من السباق بعد أن تجمد رصيدهم عند سبع نقاط، بعد أن قدموا عروضاً جيدة، وحققوا نتائج أكدت النقلة النوعية في الفريق، وحتى إذا لم يصعد مصفوت، فقد قدم صورة مميزة، وهو ما يبشر بظهور أفضل في الدوري، أما الخسارة من دبا الحصن، رغم قسوتها، فهي لن تؤثر في الفريق الذي سيعمل على متابعة عروضه والوقوف على أقدامه من جديد.

وبدوه، فاز الذيد على دبا الفجيرة بهدفين لهدف على ملعبه، واستمر في مطاردة الحصن والحفاظ على حظوظه في الصعود إلى دور ال 16، وسيدخل الفريق البنفسجي المواجهة المصيرية بفرصة واحدة فقط هي الفوز، وأي نتيجة أخرى ستكون في مصلحة الحصن.

وعموماً، حقق الذيد نتائج جيدة مقارنة بنتائج الفريق في الموسم الماضي والمواسم التي سبقته، ووضحت بصمة المدرب محمد العجماني على الذيد من خلال النتائج والروح التي يؤدي بها الفريق والانسجام بين عناصره، ويملك الذيد سبع نقاط.

إعادة صياغة

وتعرض دبا الفجيرة لخسارة جديدة دقت ناقوس الخطر لمسؤوليه وإدارته ومدربه محمد الخديم وللاعبي الفريق بعدما حقق فوزاً واحداً في المجموعة، فيما خسر ثلاث مرات، وسجل ستة أهداف، واستقبل مثلها، وهذا الوضع يبدو غريباً وغير متوقع بالنسبة لفريق كان مرشحاً لاكتساح الجميع، لكنه خالف التوقعات، ويبدو دبا في حاجة إلى إعادة صياغة قبل انطلاق الدوري. وحقق العروبة من جانبه فوزاً معنوياً على حساب التعاون ومن الجيد أن يحقق الفريق الانتصار قبل بدء مشواره في الدوري، خاصة أنه مطالب بالصعود في هذا الموسم، لكن هذا الفوز لن يكون كافياً، فالعروبة عليه أن يقيم المشاركة، وأن يعرف نقاط ضعفه وقوته، فقد كانت نتائجه متذبذبة، وهو مالا يتيح له فرصة التفوق في الدوري.

أما التعاون، فقد تحققت أهدافه من المشاركة، وهي الاستفادة الفنية والاستعداد للدوري، وقد ظهر في بعض المباريات بمظهر جيد يمكن أن يبني عليه المدرب في الدوري.

مؤشرات جيدة

أعطت مباريات التصفيات مؤشرات جيدة، وأكدت أن هناك تطوراً كبيراً حدث على مستوى بعض الفرق على غرار مصفوت والذيد والحصن، ويتوقع الفنيون والمتابعون لمنافسات الهواة أن تأتي بطولة دوري الأولى ساخنة ومثيرة وحافلة بالندية والقوة والمفاجآت، واعتبروا أن مستوى فرق الحصن والبطائح ومصفوت، وبالمقابل نتائج الفرق المرشحة للصعود الإمارات ودبا الفجيرة والعروبة تعني أن الدوري سيكون مختلفاً جداً هذا الموسم.

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مباريات الجولة الأخيرة

تنطلق الجولة الأخيرة من التصفيات التمهيدية المؤهلة إلى دور ال 16، وتقام ثلاث مباريات في اليوم الأول، وتجمع دبا الحصن مع الذيد، والعروبة مع مصفوت، ودبا الفجيرة مع التعاون، ويوم السبت تختتم الجولة بمواجهتي مسافي مع الحمرية، والعربي مع الإمارات.



الترتيب



يتصدر دبا الحصن المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط، يليه مصفوت وله سبع نقاط، ثم الذيد الثالث وله سبع نقاط أيضاً وللعروبة 4 نقاط في المركز الرابع، ثم دبا الفجيرة في المركز الخامس وله ثلاث نقاط، والتعاون في المركز السادس وله نقطتان، فيما يتصدر المجموعة الثانية فريق البطائح وله 12نقطة، ثم الحمرية وله ست نقاط، والإمارات الثالث بثلاث نقاط، والعربي الرابع وله ثلاث نقاط أيضاً، وأخيراً مسافي الخامس بدون رصيد.



رافائيل يتصدر الترتيب

يتصدر المهاجم البرازيلي رافائيل قائمة هدافي التصفيات برصيد ستة أهداف، وقدم مهاجم دبا الحصن مستويات جيدة، وأثبت أنه إضافة مهمة للفريق الساعي للصعود إلى دوري الخليج العربي، ويأتي ألكسندر لاعب البطائح في المركز الثاني، وله خمسة أهداف، وهناك أربعة لاعبين سجلوا ثلاثة أهداف هم ألكسندر مهاجم فريق العربي، وكلاوديو لاعب دبا الفجيرة، ولوان مهاجم الحمرية، والتونسي بن احموده لاعب الذيد، فيما سجل اللاعب المقيم ناقاذو لاعب الحصن هدفين.



مشرف الحمرية يطالب لاعبيه بالتواضع

قال ماجد المهيري مشرف فريق الحمرية إن فوز العنابي على العربي بستة أهداف لا يعني شيئاً، وذكر أن الفوز مهم ومطلوب لكنه لا يعني أن الفريق وصل إلى ما يريد، وأوضح المهيري: هناك اختلاف كبير بين الدوري وبطولة الكأس وعلى الحمرية أن يعلم جيداً أن الدوري أقوى وأصعب.

وتابع: عانينا في مواسم سابقة من التعامل بتعال مع المنافسين وحتى في مباراة البطائح التي خسرناها، لكن الجيد أن الفريق يملك لاعبين أصحاب خبرة كبيرة ولذلك أتوقع أن يكون الوضع أفضل وأن يكون التعامل مع الفرق بجدية كبيرة. وذكر ماجد أن فريقه في الطريق الصحيح لكنه لم يصل إلى ما يريد وأنه مازال بحاجة إلى المزيد من العمل.