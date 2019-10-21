شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يقيل سييرا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي قرر اتحاد جدة إقالة التشيلي خوسيه سيررا، من تدريب الفريق الكروي الأول بعد الخسارة الدورية من الوحدة 0-1 ضمن الجولة السابعة،وعين النادي الجداوي الوطني محمد العبدلي مدرباً مؤقتاً لحين التعاقد مع مدرب جديد. وفي بريدة، استعاد النصر حامل اللقب نغمة الانتصارات بفوزه على مضيفه الرائد «2-صفر».

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