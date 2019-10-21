فريق أبوظبي يعود لصدارة ترتيب مونديال الفورمولا1



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عانق فريق أبوظبي الإماراتي صدارة بطولة العالم للفورمولا1 مجدداً بعد أن حقق زورق «أبوظبي 1» بقيادة شون تورنتي لقب السباق الرئيسي الثاني للجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 التي أقيمت في مدينة شيامن الصينية أمس، ونجح شون في استعادة الصدارة بوصوله للنقطة رقم 64 كي يتصدر الترتيب العام مجدداً في حين تراجع السويدي جوناس آندرسون إلى وصافة الترتيب العام برصيد 59 نقطة، خاصة أنه أحرز المركز الثالث في السباق، وحل في المركز الثاني الفرنسي فيليب شيب، وكان السباق شهد خروج وتعطل زورق «أبوظبي 2» بقيادة ثاني القمزي بعد أن كان في المركز السادس من خلال المنافسة.

وكانت بداية اليوم المثير هي تصدر زورق «أبوظبي 1» لمنافسات السرعة والزمن الأفضل بإحراز أفضل زمن وهو 50.83 ثانية، ونجح في أن يتصدر السباق الرئيسي لاحقاً ومنذ البداية مع منافسة قوية في الدورات الخمس الأولى من الإيطالي أليكس كاريلا، وحتى الدورة السادسة والتي شهدت انقلاب زورق أليكس في المسار، وكان زورق «أبوظبي 1» على موعد مع التألق بالبقاء في صدارة السباق حتى الدورة الأخيرة ولحظة رفع العلم الشطرنجي، وكانت أحداث السباق في منتهى الدراما خاصة أن العلم الأصفر قد رفع أربع مرات خلال المنافسة بسبب حوادث وأعطال مختلفة.

وهنأ سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي الإمارات حكومة وشعباً على الإنجاز القوي الذي سطره الفريق في ختام رابع الجولات، وأكد أن العودة للصدارة لم تكن سهلة أبداً خاصة مع الظروف التي صاحبت الجولة الرابعة من البطولة، وقال: «في اليوم الأول للجولة والسباق الافتتاحي تعرضنا لمفاجأة عدم التوفيق في النتائج والابتعاد عن منصة التتويج في مشهد قد يكون هو الأول خلال آخر موسمين، وفقدنا الصدارة لمصلحة السويدي جوناس، ولكن لم ييأس الفريق وعملنا بجد كي ننجح في اليوم الثاني في العودة للصدارة وبقوة وإنهاء الجولة لمصلحة الإمارات مجدداً». وأضاف الرميثي: «السباق كان صعباً للغاية وشاهدنا كيف كانت الظروف منذ البداية مع المسار الطويل وأيضاً الرياح التي اشتدت منذ الانطلاقة الأولى، ظروف هذه الجولة أيضاً كانت صعبة بإقامة سباقين، وذلك من أجل تعويض جولة الهند التي تم إلغاؤها ولذلك فإننا سعداء بالنتيجة التي تم تحقيقها».

وأكد الرميثي أن مشهد الختام سيكون مثيراً في جولة الشارقة وهي الجولة الختامية، خاصة أنها ستحدد لقب هذا الموسم، وسيكون ديسمبر هو الفيصل في الحكم على لقب البطولة كي يكون من نصيب أي فريق، وقال: «أمنياتنا كبيرة في أن نحقق لقب البطولة وللموسم الثالث على التوالي وأمامنا فرصة من أجل تحقيق ذلك».



سلطان بن خليفة يهنئ الفريق

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فور نهاية السباق وفوز فريق أبوظبي، تلقت بعثة الفريق تهنئة من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية. وعبر سموه عن فخره واعتزازه بما صنعه الفريق من تفوق وإنجاز في نهاية أحداث هذه الجولة والعودة لصدارة البطولة مجدداً.



مؤسسة الفيكتوري تهنئ أبوظبي



هنأ وفد مؤسسة الفيكتوري تيم، فريق أبوظبي للزوارق السريعة -فورمولا1- بالفوز الكبير الذي حققه زورق «أبوظبي 1» بقيادة الأمريكي شون تورنتي، والذي توج بالمركز الأول لجائزة الصين الكبرى.

وأنهى زورق «الفيكتوري 33» بقيادة الإيطالي دافيد ديل بين سباق جائزة الصين في المركز التاسع، ليحصل على أول نقطتين مفتتحاً بها رصيده في المشاركة الأولى بينما لم يكمل زورق «فيكتوري 74» بقيادة المتسابق السويدي إريك ستارك السباق بعد خروجه في اللفة السادسة من السباق المتقلب الذي جرت أحداثه في أجواء غير مستقرة.

وفي منافسات السباق الثاني في الجولة الثانية من الجائزة العالمية للزوارق السريعة -أف 4 أس- حقق أحمد الفهيم قائد «فيكتوري 3» المركز الرابع ليحصد 9 نقاط مكنته من احتلال المركز الرابع للترتيب العام.