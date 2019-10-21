اتحاد التنس يدشن الموقع الإلكتروني الجديد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الإمارات للتنس عن التحول بشكل كامل للعمل الرقمي، من خلال تدشين الموقع الرسمي الجديد للاتحاد، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة بالعمل على مسايرة التطور العالمي ومواكبة التغيرات السريعة والمتلاحقة في رياضة التنس على مستوى العالم، بما يسهل جهود القائمين على رياضة التنس داخل الدولة. ويأتي في واجهة مزايا الموقع الجديد، استخدام النظام الإلكتروني الخاص بحكم الكرسي أثناء المباريات والمتبع حالياً في البطولات الدولية للاعبين المحترفين، إضافة إلى النظام الإلكتروني لتصنيف اللاعبين ومزايا عديدة أخرى.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد التنس، الأمين العام، ناصر المرزوقي، أن اتحاد اللعبة حريص على مواكبة النقلة النوعية والفاعلة لرياضة التنس على مستوى العالم، وتحقيق الفائدة القصوى من هذا الموقع الجديد والرائد الذي يترجم توجهات مجلس الإدارة.

ونوه بأن تدشين الموقع الجديد والعمل به، يعد إضافة نوعية للعمل الإداري والإعلامي المرتقب؛ لكونه سيختصر الطريق في كثير من الأمور التي تمهد لتطور تنس الإمارات.

وتقدم الأمين العام بالشكر والتقدير لرئيس مجلس إدارة اتحاد التنس الشيخ حشر آل مكتوم للتوجيهات الكريمة التي مهدت للارتقاء بالعمل الإعلامي والإداري من خلال النظام الجديد، مؤكداً أن العمل بروح الفريق الواحد الذي كرّسه مجلس إدارة اتحاد التنس، مهد للنجاح في التحول بشكل كامل إلى النظام الجديد.

ودعت عضو مجلس الإدارة، بثينة بن فهد، الأندية والأكاديميات إلى الاستفادة من خدماته، مبينة أن النظام الجديد يتيح تسجيل اللاعبين والأكاديميات والمدربين في الاتحاد، وكذلك تسجيل وأرشفة كل البطولات، ومتابعة تقارير اللجان الدائمة في الأكاديميات والأندية المساهمة بلاعبين وفرق، ومتابعة الإجراءات التي يتم تنفيذها لتطوير المردودين الفني والتنظيمي.

وأكدت أن العمل وفقاً للموقع الجديد سيوفر الوقت للجهاز الإداري في اتحاد التنس وفي الأندية والأكاديميات للاستفادة منه في متابعة شؤون اللاعبين في المجالات الأخرى بشكل ميسر، لما يتضمنه من مقومات تدعم رفع سقف التطلعات للمدربين واللاعبين. ويتضمن الموقع الجديد معلومات تفصيلية عن جميع احتياجات الجهات التي يرتبط بها اتحاد التنس ضمن أربعة محاور رئيسية هي: تقييم الأداء الفني للمنتخبات وفرق الأكاديميات، ومتابعة المختصين لجوانب العمل الرياضي وفق الهيكل التنظيمي المعتمد، وعمل أرشفة إلكترونية لجميع البطولات المحلية التي ينظمها الاتحاد، ومنها نتائج البطولات ومواجهات اللاعبين، وتسجيل الأكاديميات واللاعبين والمدربين والحكام، وإدارة البطولات من خلال الموقع بما فيها عمل جداول البطولات والدفع الإلكتروني، كما يوفر الموقع الجديد للأكاديميات واللاعبين صفحات خاصة بهم، إضافة إلى شبكة تواصل اجتماعي خاصة بالموقع تخدم جميع المشتركين.