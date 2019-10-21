«الكايت سيرف» تتحدى الأمواج فـي «سبـاق دلما»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت فعاليات مهرجان سباق دلما الثالث 2019 لليوم الثالث على التوالي في جزيرة دلما في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، والتي تستمر حتى ال 23 من أكتوبر الجاري برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، ودعم مختلف المؤسسات والجهات الرسمية في الدولة.

اشتمل المهرجان على لعبة تصنف من بين أخطر عشر ألعاب في العالم، هي الكايت سيرف التي شارك فيها 31 متسابقاً في سباق للسرعة بين الأجواء وفوق الماء استمر لثلاثة كيلومترات.

وعلى مدار يومين أقيمت خمسة مسابقات سرعة، من بينها مسابقتان في اليوم الأول، وثلاث مسابقات في اليوم الثاني، وأقيم بجوارها سباق ستاند آب بادلنج أو التزحلق على البورد الواقف الذي استهوى المواطنين، وشارك فيه 41 مواطناً، من بينهم عشرة أطفال، إضافة إلى 18 مقيماً، من بينهم ثمانية نساء.

وأسفرت النتيجة النهائية لمسابقة الكايت سيرف عن احتكار الفرنسيين للمراكز الثلاثة الأولى، إذ فاز المتسابق رينو بالمركز الأول وجائزة 7000 درهم، واحتل المركز الثاني ماثيو، وحصل على 6500 درهم، ثم كريستوفر ونال 6000 درهم.

وفي فئة السيدات، فازت الفرنسية أنجليك بالمركز الأول، وحصلت على 5000 درهم، واحتلت البريطانية سارة المركز الثاني ونالت 4000 درهم، وكان المركز الثالث من نصيب الفرنسية كليمونت التي حصلت على 3000 درهم.

وفي مسابقة ستاند أب بادلنج احتل المراكز الثلاثة الأولى على التوالي المواطنون محمد خميس المزروعي، عزيز أحمد جاسم، وحسن عبد الله.