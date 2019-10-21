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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبيدليات الملك والامبراطور Advertisements

ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 21/10/2019

حسان العبيدلي ما ادري افرح للملك واضحك معاه وألا ابكي ع الوصل من حالته

هذا غالي وافتخر دوم بْغلاه وذاك لو يوقع عيوني شالته

الوصل تاريخ واسلوب وحياه من طفى نجمه ونوره وهالته [email protected]

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