بداية ذهبية للإمارات في «خليجي رياضة المرأة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أهدت لعبة المبارزة 3 ميداليات ملوّنة للإمارات، ضمن منافسات الدورة السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي انطلقت أمس في الكويت.

وجاء التتويج في مسابقة سلاح الفلورية فردي عن طريق اللاعبة لطيفة الحوسني التي حققت الميدالية الذهبية بعدما تغلبت على زميلتها نورة البريكي صاحبة الميدالية الفضية في المباراة النهائية، وحصدت شهد خرّام الميدالية البرونزية أمام اللاعبة القطرية أميرة علاء الدين صاحبة المركز الثالث مكرر.

وقامت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، رئيسة لجنة الإمارات للرياضة النسائية،رئيسة الوفد الرياضي الإماراتي،وتغريد الحسن مديرة الدورة بتتويج الفائزات.

وأهدت نورة السويدي إنجاز المبارزة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وقالت نورة السويدي في رسالة تحفيز للاعبات البعثة «أحمل لكنّ رسالة محبّة وفخر من أم الإمارات إلى بنات زايد، وأنقل لكنّ تحيّات سموها وتشجيعها لكافة فرقنا المشاركة في الدورة من أجل تقديم أفضل ما لديها ورفع علم الإمارات عالياً».

وأكدت السويدي حرص «أم الإمارات» على توفير كافة سبل الدعم للوفد الرياضي، بهدف المنافسة على المركز الأول في مختلف الألعاب المشاركة في الدورة.

من جهتها، أعربت بطلتنا لطيفة الحوسني عن سعادتها بالتتويج والحصول على الميدالية الذهبية بمسابقة سلاح الفلورية فردي، مشيرة أن ما حققته إلى جانب لاعبات الإمارات للمبارزة ما كان ليتحقق لولا الدعم السخي الذي تقدمه «أم الإمارات» للرياضة النسائية.

كما حقق منتخب الإمارات الوطني لكرة اليد للسيدات انطلاقة ناجحة بتفوقه بنتيجة 21-14 على نظيره العُماني لحساب الجولة الأولى.