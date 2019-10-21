كيولي: الإمارات تحتل مكانة رائدة في الرياضات البحرية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الإيطالي رافئيللي كيولي رئيس الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو أي إم- على المكان المتميز الذي تحتله دولة الإمارات في خريطة الرياضات البحرية العالمية من خلال الدور الملموس لاتحاد الرياضات البحرية والأندية الإماراتية أو من خلال مشاركة سفراء رياضة الإمارات في مختلف الأحداث والبطولات العالمية والدولية وجدارتهم المستمرة بالصعود إلى منصات التتويج.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الدكتور كيولي مع وفد اتحاد الإمارات للرياضات البحرية برئاسة حريز المر محمد بن حريز رئيس الاتحاد وأحمد إبراهيم محمد نائب رئيس الاتحاد على هامش الاجتماع رقم 92 للاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو أي إم- والذي اختتمت أعماله أمس في عروس البحر الأصفر مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية. وحرص وفد اتحاد الإمارات للرياضات البحرية على تقديم التهنئة إلى الدكتور كيولي بعد نهاية الاجتماع واجتماعات الجمعية العمومية بإعادة انتخابه وتجديد الثقة فيه رئيساً للاتحاد الدولي للرياضات البحرية -يو أي إم- لأربع سنوات قادمة

وأشاد كيولي بالحضور المتميز لدولة الإمارات عاصمة الرياضات البحرية في الشرق الأوسط من خلال دعم مسؤوليها لكافة الأنشطة التي ينظمها الاتحاد، وكذلك الحضور الفني اللافت لأبطالها في رياضتي الزوارق السريعة والدراجات المائية وأيضاً استمرار وجود وتميز أبناء الإمارات الذين يشغلون العديد من المناصب في الاتحاد الدولي ولجانه مما يعكس المكانة التي تحتلها رياضة الإمارات.