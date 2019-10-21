شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين «المحترفين» و«تيك توك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «تيك توك»، المنصة العالمية الرائدة لمقاطع الفيديو القصيرة على الهواتف المحمولة، بهدف التوزيع والترويج لكرة القدم الإماراتية، وبذلك تصبح رابطة المحترفين الإماراتية أول شريك رياضي ل«تيك توك» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تعتبر«تيك توك» الوجهة الأولى لمقاطع الفيديو القصيرة على الهواتف المحمولة، وتسعى إلى إسعاد مستخدميها الذين يفوق عددهم المليار مستخدم وإلهامهم ليشاركوا الأفكار الخلاقة.

وعبر وليد الحوسني، المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، مؤكداً أنها خطوة إيجابية تتماشى مع استراتيجية الرابطة الساعية إلى الترويج لدوري الخليج العربي حول العالم.

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