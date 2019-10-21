شرطة دبي تتصدر منافسات السباحة في دورة الشيخة هند

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

حققت إيمان عبيد المري من شرطة دبي لقب بطولة السباحة ضمن منافسات دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية في نسختها السابعة، وجاءت في المركز الثاني مريم إبراهيم الفلاسي من شرطة دبي أيضا، فيما حلت في المركز الثالث سمية فهد من هيئة كهرباء ومياه دبي.

وفي فئة المقيمات للسباحة تصدرت سارة الحنيف منافسات المقيمات، فيما حلت بالمركز الثاني فرينا داسيلفا من نادي دبي للسيدات، وجاءت بالمركز الثالث ندا ماجد من دي لا رو.

وفي بقية المنافسات تقام اليوم مباراتا نصف نهائي الكرة الطائرة حيث يلتقي بصالة دبي ستارز هيئة الطرق مع طيران الإمارات والنيابة العامة مع شرطة دبي، ويصعد الفائزان للمباراة النهائية يوم 26 أكتوبر الجاري، فيما يلعب الخاسران على الميدالية البرونزية يوم 23 أكتوبر الجاري أيضا.

وجاء تأهل الفرق إلى نصف النهائي من البطولة بعد مباريات الجولة الأخيرة من الدور الأول، حيث تمكن فريق هيئة الطرق من الفوز على شرطة دبي بالمجموعة الأولى بنتيجة 3-1، وبنتائج الأشواط 25-5 و20-25 و25-12 و25-20، فيما نجح فريق النيابة العامة في الفوز على هيئة كهرباء ومياه دبي بنتيجة 3-0 ضمن المجموعة الثانية، وجاءت نتائج الأشواط 25-20 و25-22 و27-25.

وأقيمت منافسات الريشة الطائرة أمس من خلال منافسات نصف النهائي، حيث تأهلت الفائزات إلى المربع الذهبي الذي يقام يوم الأربعاء المقبل على أن يقام الختام والمباراة النهائية للعبة يوم الخميس المقبل.