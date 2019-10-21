شكرا لقرائتكم خبر عن النصر والتعاون يتصدران الدراجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر نجوم المستقبل للدراجات في ناديي النصر والتعاون، سباق الفردي العام للناشئين الذي نظمه اتحاد الدراجات في الشارقة أمس، لمسافة 60 كم في افتتاح سباقات الموسم، الذي شارك فيه 65 دراجاً من مختلف الأندية، وأسفرت نتائجه عن فوز دراج نادي النصر لانس لومانين بالمركز الأول في ساعة و35 دقيقة و20 ثانية بعد منافسة قوية مع دراج نادي التعاون يوسف الشحي الذي حل في المركز الثاني، ودراج النصر عبد الله درويش صاحب المركز الثالث.
وقام عبد الكريم الزرعوني، المدير المالي، رئيس اللجنة الفنية ونايف عبد العزيز جكة، الأمين العام المساعد، بتتويج الفائزين والإشادة بجهودهم وبالمستوى العام للسباق، وقدم الزرعوني الشكر لإدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، تقديراً لجهودهم الملموسة في تأمين طريق السباق والمتسابقين.
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