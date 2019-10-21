دبي تستضيف بطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت اللجنة العليا المنظمة للنسخة التاسعة من بطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم «دبي 2019» المؤتمر الصحفي الرسمي للإعلان عن تفاصيل النسخة الأكبر في تاريخ البطولة، والتي تستضيفها الدولة للمرة الأولى، وتقام منافساتها في نادي دبي لأصحاب الهمم وعدد من ملاعب دبي خلال الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر المقبل.

تحدث في المؤتمر الصحفي، ثاني جمعة بالرقاد، رئيس نادي دبي لأصحاب الهمم، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وماجد العصيمي، رئيس الأولمبياد الخاص الآسيوي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم مدير البطولة، وطارق الصويعي مدير اللجنة الرياضية في البطولة.

وحضر المؤتمر سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وتم الكشف عن تفاصيل الاستعدادات للبطولة الأكبر من حيث عدد المشاركين وعدد الدول، حيث ارتفع عدد المشاركين إلى أكثر من 1500 رياضي ورياضية من 123 دولة بعد أن شهدت النسخة الثامنة للبطولة التي أقيمت عام 2017 في لندن مشاركة 1300 رياضي ورياضية من 100 دولة.

وسيشارك منتخب الإمارات في البطولة الذي يضم 18 لاعباً ولاعبة بواقع 9 ذكور و9 إناث، وسيشارك المنتخب الروسي في البطولة لأول مرة منذ إيقافه عام 2016، وستشارك قناة إم إتش كيه اليابانية في نقل الحدث كونها راعياً إعلامياً إلى جانب قناة دبي الرياضية.

وكشف ثاني جمعة بالرقاد وماجد العصيمي عن اختيار نادي دبي لأصحاب الهمم، ليكون الملعب الرئيسي للبطولة واختيار ملعب نادي الوصل ونادي ضباط شرطة دبي لعدد من منافسات البطولة البالغ عددها 230 مسابقة متنوعة.

كما تم الكشف عن ارتفاع عدد الوفود المشاركة ليصل إلى 2500 ما بين رياضي ومدرب وإداري ومسؤول دولي، إلى جانب حضور 350 إعلامياً من مختلف الدول لمتابعة المنافسات ونقل تفاصيلها عبر الصحف والقنوات التلفزيونية.

وقال ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم رئيس اللجنة المنظمة للبطولة: نشكر مجلس دبي الرياضي على دعمه لتنظيم البطولة، فقد تعودنا أن تتكاتف الجهود بين كافة المؤسسات الوطنية، ونعمل جميعاً كفريق عمل واحد، وهمنا الأول أن نحقق الرياضة لوطننا العزيز.

وأضاف رئيس اللجنة المنظمة للبطولة: «ستكون هناك مكتسبات كثيرة لهذه الرياضة إلى جانب المكتسبات الرياضة، منها المكتسبات الاقتصادية والسياحية، فنحن على ثقة بأن السياحة سيكون لها نصيب يكون لها جانب كبير من هذه البطولة بفضل الطقس الرائع الذي ستقام خلاله البطولة».

وكشف ثاني جمعة بالرقاد عن الميداليات الخاصة بالبطولة والتي تحمل صورة أبرز المعالم السياحية في دبي، كما تم تصميمها بلغة برايل، لتناسب المشاركين من أصحاب الهمم، كما أعلن أن شعار واسم الأمم المتحدة سيكون على صدر اللاعبين لأول مرة في تاريخ بطولات أصحاب الهمم، حيث سيوضع الشعار في المنطقة التي كانت مخصصة سابقاً للشركات والمؤسسات الراعية.

ورفع ماجد العصيمي، أمين عام نادي دبي لأصحاب الهمم ومدير البطولة أسمى آيات الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي على دعمه المتواصل لأصحاب الهمم ومبادرة سموه بإطلاق بطولات فزاع لألعاب القوى التي فتحت الباب لتنظيم البطولات الدولية.