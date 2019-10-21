تصاميم مبتكرة لميداليات ماراثون «أدنوك أبوظبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن التصاميم الخاصة بميداليات ماراثون أدنوك أبوظبي، التي سيتم تقديمها للمشاركين الذين ينهون كافة السباقات المعتمدة في الماراثون بنجاح، في الحدث الرياضي الدولي والمجتمعي الأكبر الذي يقام للعام الثاني على التوالي، وذلك يوم 6 ديسمبر/‏كانون الأول المقبل، بالتزامن مع احتفالات الدولة بعام التسامح واليوم الوطني الثامن والأربعين، وذلك تحت مظلة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن مبادرة مجتمعية جديدة، تتمثل بدعوة عموم فئات المجتمع لممارسة رياضة المشي يومياً لمسافة 1 كم؛ لتشجيعهم على المشاركة في السباقات المجتمعية المصاحبة للماراثون.

كما أعلنت اللجنة المنظمة عن شراكتها مع «بريمير موتورز»، الوكيل الحصري لسيارات «مازيراتي» بأبوظبي، لتصبح السيارة الرسمية للماراثون للعام الثاني .