5 لاعبين يمثلون الإمارات في «جودو التسامح»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد اتحاد المصارعة والجودو،قائمة المنتخب الوطني للجودو المشارك في بطولة التسامح جراند سلام أبوظبي للجودو الكبرى التي تستضيفها عاصمة الإمارات أبوظبي خلال الفترة من 24 وحتى 26 أكتوبر الحالي بصالة أرينا مبادلة بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، والتي تقام برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتشهد مشاركة 104 دول من مختلف قارات العالم من بينها 12 دولة عربية.

وتتكون قائمة المنتخب الوطني للجودو من 5 لاعبين هم: أحمد النقبي «تحت 66 كجم»، وفيكتور «تحت 73 كجم»، وخليفة الحوسني «تحت 81 كجم»، وإيفان «تحت 100 كجم»، ويشارك الصاعد علي حسن الدرمكي في وزن فوق 100 كجم، ويمثل المنتخب المختار خليطاً من عنصري الشباب والخبرة بعد اعتزال اللاعب الأولمبي توما.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، ثقة الجميع في قدرات شباب الإمارات الصاعد، آملاً أن يستفيد من تلك الفرصة التي تهيأت لهم بالاحتكاك أمام مستويات متقدمة من اللاعبين المصنفين الذي تضمهم تصفيات البطولة التي تمثل خطوة قوية نحو التجهيز لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة «طوكيو 2020».

من جانب آخر، تبدأ المنتخبات المشاركة في البطولة توافدها للبلاد من مختلف مطارات الدولة، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، وقد استعدت لجنة العلاقات العامة والمراسم والتشريفات المنبثقة من اللجنة العليا لاستقبالهم وتأمين متطلبات الراحة لهم حسب لائحة البطولة.

وتحددت الساعة 12 من ظهر يوم بعد غد الأربعاء، موعداً نهائياً لاستلام بطاقات المشاركة في البطولة والتي يحق بموجبها حضور الاجتماع الفني العام والمشاركة في قرعة البطولة المقرر لها ظهر نفس اليوم بفندق الإقامة حسب الجدول الزمني للبطولة، وذلك قبل 24 ساعة من موعد بدء منافسات الدور التمهيدي للبطولة المحدد لها صباح يوم الخميس المقبل، حيث تقام المنافسات بطريقه خروج المغلوب.