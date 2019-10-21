شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يعرقل ليفربول والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتزع المتصدر ليفربول تعادلاً صعباً بنتيجة 1-1 من ملعب مضيفه مانشستر يونايتد في «ديربي إنجلترا» ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليفشل في تحقيق الفوز للمرة الأولى هذا الموسم في الدوري المحلي.
وتقدم يونايتد بهدف مهاجمه الدولي ماركوس راشفورد في الدقيقة 36، قبل أن يحقق الضيوف التعادل بهدف البديل آدم لالانا في الدقيقة 85.
وبهذه النتيجة، رفع ليفربول الذي غاب عنه نجمه المصري محمد صلاح بسبب الإصابة رصيده إلى 25 نقطة وحافظ على صدارة الترتيب بفارق ست نقاط عن بطل الموسمين الماضيين مانشستر سيتي، بينما فرّط يونايتد بثلاث نقاط ثمينة كان في أمس الحاجة إليها بعد النتائج السيئة هذا الموسم، وبات يحتل المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط فقط.
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