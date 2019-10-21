مرسيليا يدخل المربع الذهبي وموناكو يهزم رين في الدوري الفرنسي









اسماء السيد - دخل أولمبيك مرسيليا المربع الذهبي في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعد أن سجل هدفين عن طريق أبو بكر كمارا وكيفن ستروتمان ليفوز 2-صفر بملعبه على ستراسبورج المتعثر.

وفي مباريات أخرى أقيمت اليوم، حقق موناكو الفوز في اللحظات الأخيرة على رين 3-2 بينما خسر بوردو 1-صفر أمام ضيفه سانت إيتيين.

وسجل كمارا الهدف الأول لمرسيليا بطل أوروبا 1993 في الدقيقة الثالثة بتسديدة من فوق الحارس ماتز سيلس بعد فشل دفاع ستراسبورج في إبعاد تمريرة من ركلة حرة من الجهة اليسرى.

وأضاع أصحاب الأرض العديد من الفرص إذ سدد المدافع الكرواتي دوي شاليتا-تسار والجناح الصربي نيمانيا رادونيتش في إطار المرمى بينما سدد المهاجم الأرجنتيني داريو بنيديتو خارج المرمى من مدى قريب.

وأكد لاعب الوسط الهولندي ستروتمان الانتصار من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد أن سقط بنيديتو داخل المنطقة عقب إعاقة من أحد مدافعي ستراسبورج.

ويحتل مرسيليا المركز الرابع برصيد 16 نقطة من عشر مباريات بينما بقي ستراسبورج في مؤخرة الترتيب بتسع نقاط.

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وأحرز وسام بن يدر هدف الفوز في الدقيقة 90 لصالح موناكو ليتوج ليلة لا تنسى بعد أن منح فريقه التقدم مبكرا قبل أن يرد الضيوف بهدفين عن طريق فيتوت مواسا وأدريان هونو.

وعادل إسلام سليماني مهاجم الجزائر، المعار إلى موناكو من ليستر سيتي، النتيجة في الدقيقة 56 قبل أن يشعل بن يدر احتفالات الفريق صاحب الدار بهدفه المتأخر ليرتقي موناكو إلى المركز 14 بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

ومنح هدف دينيس بوانجا في الدقيقة 90 من ركلة جزاء سانت إيتيين فوزا مفاجئا على مستضيفه بوردو صاحب المركز السادس وسمح للفريق الزائر بالتقدم إلى المركز العاشر.

ملخص مبارة مرسيليا وستراسبورغ:

ملخص مبارة موناكو ورين:

ملخص مبارة بوردو وسانت اتيان: