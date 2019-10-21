موراي يهزم فافرينكا ويحصد لقبه الأول منذ جراحة أعلى الفخذ









اسماء السيد - نال آندي موراي لقبه الأول في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين منذ خضوعه لجراحة أعلى الفخذ لإنقاذ مسيرته إذ تغلب على ستانيسلاس فافرينكا في مواجهة مرهقة في نهائي بطولة أوروبا المفتوحة للتنس في أنتويرب اليوم الأحد.

وقلب موراي المصنف الأول عالميا سابقا، الذي بدا أنه سيعتزل بعد الخسارة في الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة في يناير كانون الثاني، تأخره بمجموعة وكسر إرسال إلى فوز بنتيجة 3-6 و6-4 و6-4.

وفي أول مباراة نهائية بين الثنائي في 11 عاما بدا أن فافرينكا، البالغ عمره 34 عاما والذي ابُتلي بالإصابات هو الآخر، في طريقه لحصد اللقب عندما حصل على فرصتين لكسر الإرسال في المجموعة الثانية.

لكن موراي، البالغ عمره 32 عاما والذي اختار الخضوع لجراحة لعلاج إصابة متجددة أعلى الفخذ بعد أستراليا المفتوحة وعاد إلى الملاعب في يونيو حزيران، أظهر إمكاناته وعدم تأثره بأي مشكلة بدنية إذ قلب تأخره ليحصد اللقب 46 في مسيرته.

وشهدت المجموعة الفاصلة تبادل كسر الإرسال عدة مرات لكن موراي أنقذ فرصا لكسر إرساله عند التعادل 4-4 ثم انقض على إرسال فافرينكا في الشوط التالي ليحسم اللقب عندما أطاح منافسه السويسري المنهك بضربة أمامية خارج الملعب.

وقال موراي الذي بدا أنه سيبكي بعد المباراة "من الرائع العودة واللعب ضد ستان في نهائي مثل هذا، كان يقدم أداء رائعا.

"لم أتوقع أن أكون في هذا الوضع لذا أنا سعيد للغاية. ستان كان يسدد الكرات من كل الاتجاهات لكني صمدت. هذا واحد من أبرز انتصاراتي".

وهذا هو اللقب الأول لموراي منذ دبي في مارس آذار 2017 عندما كان المصنف الأول عالميا.

ويسعى اللاعب الاسكتلندي لتحدي الوضع التقليدي إذ لم يسبق لأي لاعب العودة من جراحة أعلى الفخذ بهذا الشكل إلى أعلى المستويات في منافسات الفردي. وحقق انتصارات زادت ثقته مؤخرا وبلغ دور الثمانية في بطولة الصين المفتوحة لكن الفوز على فافرينكا كان الأكبر له منذ عودته.

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وكسر فافرينكا، الذي خضع لجراحة في الركبة قبل عامين، إرسال موراي في الشوط الثاني للمباراة وسيطر على العديد من سلاسل تبادل الضربات وتفوق بضرباته الخلفية على دفاع موراي.

ومنحت ضربتان خلفيتان فافرينكا كسر الإرسال والتقدم 2-1 في المجموعة الثانية ثم تفوق 40-15 عند تقدمه 3-1.

ونجا موراي وزاد حماسه مع تراجع أداء إرسال فافرينكا.

ورد موراي كسر الإرسال ثم أنقذ إرساله عند التعادل 4-4 عندما تحدى قرار الحكم بخروج الكرة من الملعب وأظهرت الإعادة صحة محاولته لتُعاد الكرة.

وسدد موراي ضربتين خلفيتين ليحصد المجموعة الثانية بعد كسر إرسال فافرينكا واشتد الصراع بين اللاعبين في المجموعة الفاصلة.

لكن موراي كان يملك المزيد من الطاقة ليحقق الفوز 12 في مسيرته على فافرينكا مقابل ثماني هزائم.

واقترب موراي من أن يصبح أبا للمرة الثالثة وقال مازحا إن عائلته كبرت منذ ابتعاده عن الملاعب.

وأضاف "سأستقبل الثالث لذا سيكون لدي ثلاثة أطفال تحت عمر أربع سنوات".

وتابع "عندما ابتعدت عن البطولات كبرت عائلتي لذا أنا بحاجة للعودة إلى اللعب من أجل عدم فقدان السيطرة على الوضع".