الفيصلي يواصل انتصاراته في الدوري السعودي









اسماء السيد - واصل الفيصلي انتصاراته وحافظ على سجله بدون خسارة حتى الآن بفوزه 1-صفر على ضيفه الحزم في ختام الجولة السابعة للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ولم يخسر الفيصلي، إلى جوار الهلال، أي مباراة في المسابقة حتى الآن ليحصد 14 نقطة من ست مباريات وضعته في المركز الرابع متأخرا بفارق خمس نقاط عن الهلال الذي خاض سبع مباريات.

وتجمد رصيد الحزم عند عشر نقاط في المركز السابع بعدما تلقى الخسارة الثالثة في سبع مباريات.

وحقق الفيصلي انتصاره الرابع على التوالي بفضل هدف خالد الغامدي من ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من يوسف الجبلي في الدقيقة 58.

وفي مباراة اخرى تعادل أبها 1-1 مع ضيفه الفيحاء إذ أحرز صالح آل عباس هدف أبها في الدقيقة العاشرة من وضع انفراد إثر تمريرة بينية رائعة من أحمد مصطفى.

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وأدرك التشيلي روني فرنانديز التعادل للضيوف بضربة رأس قوية إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 58.

ورفع أبها، الوافد الجديد، رصيده إلى ثماني نقاط في المركز التاسع مقابل ست نقاط للفيحاء في المركز 13.

ملخص مباراة الفيصلي والحزم:

ملخص مباراة أبها والفيحاء: