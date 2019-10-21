السبكى يناقش تجديد عقود لاعبى يد الزمالك المنتهية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر باسم السبكى المدير الفنى لفريق كرة اليد بنادى الزمالك على مناقشة الإدارة لتجديد عقود اللاعبين الذى ستنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى ومن أبرز هؤلاء اللاعبين كلا من ، الحارس محمود خليل " فلفل " و محمد علاء السيد لوكا و يحيى الدرع .
يأتى ذلك فى إطار حرص الجهاز الفنى على الحفاظ على القوام الأساسى للفريق ، حيث أن جميع اللاعبين اللذين ستنتهى عقودهم من الأعمدة الرئيسية .
وحافظ فريق كرة اليد بنادى الزمالك على لقب أفريقيا للموسم الثالث على التوالى والوصول إلى النجمة الإفريقية رقم 12 بالفوز على سبورتنج 33 /31 فى النسخة التى اختتمت مؤخرا بالرأس الأخضر.
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