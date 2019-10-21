أخبار الرياضة المصرية اليوم الاحد 20 / 10 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 20 / 10 / 2019 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة يرفض طلب الجونة بتأجيل مواجهة الأهلي

اتحاد الكرة يرفض طلب الجونة بتأجيل مواجهة الأهلي

رد اتحاد الكرة على خطاب الجونة الذي طلب فيه الأخير تأجيل مواجهة الأهلى المقرر اقامتها يوم الأربعاء المقبل على ملعب الجونة، والذي جاء على خلفية تأجيل مباراة الأهلى والزمالك لإرساء مبدأ تكافؤ الفرص.

رسميا.. السابعة مساءً موعد افتتاح أمم أفريقيا 2019 بمباراة مصر ومالي

حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف" السابعة مساءً موعدا لمباراة الافتتاح لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تجمع منتخب مصرالاوليمبي أمام مالي ،و التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.

مران الأهلى ..تدريبات بدنية وتقسيمة وبرنامج خاص للمدافعين

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم، الأحد، على ملعب التتش، تحت إشراف رينيه فايلر، المدير الفني للفريق وجهازه المساعد، واشتمل المران على جانب بدني تحت اشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة في وسط الملعب بمشاركة حارسين.

اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة الجونة والأهلى "المهددة" فى الدورى

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم حكام مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، ومنها مباراة الأهلى والجونة المهددة بعدم اقامتها حتى الأن بعد بيان النادى الأحمر بعدم خوض أى مباراة قبل مواجهة الزمالك التى كان مقررا لها أمس السبت وفقا للجدول الأولى للمسابقة ، ولكن تم تأجيلها لدواعى أمنية، إلا أن الجبلاية تتعامل وفقا لتعديلاتها التى أقرتها لاحقا.

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خصم 9 نقاط و غرامة 200 ألف جنيه عقوبة اتحاد الكرة للمنسحب من مباراة

كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم خصم 9 نقاط على أى فريق ينسحب من مباراة بالدوري الممتاز للموسم الجاري 2019 – 2020.

حسام عاشور يغادر مران الأهلى مصاباً

غادر حسام عاشور، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، بعد تعرضه لإصابة خلال التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني.

ننشر مواعيد مباريات المنتخب الأوليمبي بأمم أفريقيا 2019 بمصر

حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف" المواعيد الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.

الجونة: ملتزمون بقرار الجبلاية بمواجهة الأهلى الأربعاء المقبل

أكد نادر شوقي رئيس الشركة المسئولة عن إدارة الكرة فى نادي الجونة أن ناديه مُلتزم بالتواجد فى ملعب الجونة مساء الأربعاء المقبل لمواجهة النادي الأهلى فى بطولة الدوري العام.