اخبار الرياضه

سوبر كورة يكشف رد الأهلي على تساؤل لاعبيه بخصوص مواجهة الجونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف رد الأهلي على تساؤل لاعبيه بخصوص مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الغموض تسيطر على لاعبي الأهلي فيما يخص مواجهة الجونة في بطولة الدوري العام، والمقرر اقامتها يوم الأربعاء المقبل، خاصة بعد تأكيد اتحاد الكرة على اقامة المباراة في موعدها بالإضافة لتحديد طاقم تحكيم المباراة.

وتسائل لاعبو الأهلي على هامش مران الفريق اليوم الأحد عن موقف الفريق من مواجهة الجونة، ليؤكد لهم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أن الفريق مُستمر في خوض التدريبات بشكل طبيعي.

لمعرفة رد الأهلي على تساؤل لاعبيه بخصوص مواجهة الجونة عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة يكشف رد الأهلي على تساؤل لاعبيه بخصوص مواجهة الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا