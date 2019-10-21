سوبر كورة يكشف رد الأهلي على تساؤل لاعبيه بخصوص مواجهة الجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الغموض تسيطر على لاعبي الأهلي فيما يخص مواجهة الجونة في بطولة الدوري العام، والمقرر اقامتها يوم الأربعاء المقبل، خاصة بعد تأكيد اتحاد الكرة على اقامة المباراة في موعدها بالإضافة لتحديد طاقم تحكيم المباراة.
وتسائل لاعبو الأهلي على هامش مران الفريق اليوم الأحد عن موقف الفريق من مواجهة الجونة، ليؤكد لهم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أن الفريق مُستمر في خوض التدريبات بشكل طبيعي.
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