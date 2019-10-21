شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي..محاضرة تحفيزية وعودة صادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى الاستعداد لملاقاة الجزيرة الإماراتى يوم الأربعاء المقبل ، فى إطار جولة الذهاب من دور الــ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

المران اشتمل على محاضرة تحفيزية للاعبين من أجل رفع روحهم المعنوية وطى صفحة الهزيمة المحلية أمام حرس الحدود مؤخرا.

شهد المران عودة محمد صادق جناح الفريق تمهيدا للمشاركة بالتدريبات الجماعية ، فيما واصل إبراهيم أبو اليزيد مدافع الفريق تدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى.

Advertisements

كما تطرق المران لبعض التدريبات البدنية تحت إشراف الصربى “بويان ستماتوفيتش” مخطط الأحمال والتى من شأنها رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين.

واختتم التدريب بتقسيمة تم خلالها السعى لاصلاح الأخطاء التى وقع فيها لاعبى الفريق بالمواجهات الماضية من أجل تجنب تكرارها اعتبارا من اللقاء المقبل.