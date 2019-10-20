إسلام سليماني يعادل رقم نيمار في الدوري الفرنسي

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ساهم المهاجم الجزائري إسلام سليماني في فوز فريقه الجديد موناكو على نظيره ستاد رين اليوم الأحد بنتيجة 3_2 حيث يقدم الجزائري بداية نارية مع الفريق الفرنسي.

إسلام سليماني يعادل رقم البرازيلي نيمار

ويشير مواقع الإحصاءات الشهير "أوبتا " أن الجزائري سليماني يقدم بداية تاريخية له في الدوري الفرنسي مع نادي موناكو حيث ساهم في تسجيل 11 هدفًا في أول 7 لقاءات يلعبها مع فريقه وهوا نفس رقم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي ساهم أيضًا في تسجيل 11 هدفًا في أول 7 مباريات مع فريق باريس سان جيرمان بواقع تسجيل 6 أهداف وصناعة 5 في موسم 2017-2018.

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بينما قام سليماني بتسجيل 5 أهداف وصناعة 6 آخرين في الموسم الجاري ليصعد بفريقه إلى المركز الرابع عشر في جدول ترتيب االبطولة

سليماني مع مونكاو

وفي سياق متصل يقدم الجزائري إسلام سليماني بداية مثالية مع موناكو في الدوري الفرنسي بعد فترة سوء أداء وتوفيق مع فريق ليستر سيتي الإنجليزي.

المهاجم الجزائري قاد فريقه اليوم بجانب زميله الفرنسي وسام بن يدر، للفوز على فريق ستاد رين في الدوري بنتيجة 3-2 في الدقيقة الأخيرة بعد أن سجل هدف وصنع آخر.