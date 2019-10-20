اشبيلية يتخطى ليفانتي بصعوبة ويقترب من مراكز المقدمة

الأحد 20 أكتوبر 2019 تخطى نادي ​اشبيلية​ ضيفه نادي ​ليفانتي​ بصعوبة وبنتيجة 1 - 0 في اللقاء الذي جمع الفريقان لحساب الجولة التاسعة من الليغا الاسبانية.

الفريق الاندلسي انتظر حتى الدقيقة 86 ليسجل هدف الفوز عبر لاعبه الهولندي لوك دي يونغ لينهي معاناة كبيرة عانى منها الفريق امام ليفانتي العنيد الذي دافع بشراسة عن مرماه. هذا الفوز رفع رصيد اشبيلية الى 16 نقطة ورفعه الى المركز السادس برصيد 16 نقطة بنفس رصيد صاحبي المركز الرابع والخامس وهذا ما جعله يعود الى اجواء المنافسة في الليغا الاسبانية.

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