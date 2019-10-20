اودريوزولا يغيب عن ريال مدريد بسب الايقاف

الأحد 20 أكتوبر 2019 بعد طرده امام ريال ​مايوركا​ في اللقاء الذي خسره الريال 0 - 1 كشفت تقارير صحفية إسبانية مدة غياب نجم النادي الملكي خلال الفترة المقبلة.

وكشف موقع فوتبول إسبانيا أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرر إيقاف الفارو أودريوزولا لمباراة واحده فقط في الدوري الإسباني. وبالتالي سيفقد ​ريال مدريد​ خدمات أودريوزولا في مباراة واحده بالدوري ولكنه سيكون متاحا في المواجهة القادمة بالدوري الإسباني بشكل طبيعي. ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي غلطة سراي التركي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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