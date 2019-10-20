إهانة عنصرية من جمهور روما بحق رونالدو

الأحد 20 أكتوبر 2019

تعرض لاعب ​سامبدوريا​ ​رونالدو فييرا​ لهتافات عنصرية من جماهير روما خلال تعادل الفريقين سلباً في ​الدوري الإيطالي​ الأحد.



واستهدف اللاعب بهتافات القردة من قبل جماهير روما وعلق لمحطة "راي سبورت": "سمعت الهتافات لكني لا أريد التحدث عنها. هذا يحدث كثيرا، لا يمكن أن تكون الأمور بهذا الشكل".

وذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" أن الإذاعة الداخلية بالاستاد حذرت الجماهير من أن المباراة قد تتوقف إذا استمرت الهتافات.

وفي الشهر الماضي أوقف روما أحد مشجعيه مدى الحياة لإرساله إهانات عنصرية إلى المدافع جوان جيسوس عبر وسائل التواصل الإجتماعي.