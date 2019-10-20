شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مبهر لدورة الألعاب الخليجية السادسة للمرأة بالكويت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الكويت)

افتتحت اليوم (الأحد) الدورة الرياضية السادسة للمرأة بمجلس التعاون بدول الخليج العربي، في نادي سلوى الصباح الرياضي بدولة الكويت، برعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الأحمد، وحضور رئيسة اللجنة العليا المنظمة للدورة الشيخة نعيمة الصباح، ورئيسة الوفد السعودي الأميرة نوف بنت خالد آل سعود، ورؤساء الوفود المشاركة.

وعبر راعي الحفل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الأحمد في كلمة له عن سعادته برعاية الحفل، وقال إن الرياضة تنعكس على أبناء المستقبل، مشدداً على أهميتها والحرص على الاهتمام بها وتطويرها.

وقالت رئيسة اللجنة العليا المنظمة للدورة السادسة لرياضة المرأة الشيخة نعيمة الأحمد الصباح: «سعيدة باكتمال العرس الخليجي بمشاركة المنتخب السعودي النسائي، وأشكر كل دول مجلس على تلبية الدعوة والمشاركة في هذه الدورة، مضيفة أن الخليجيين يهتمون بالرياضة ويحرصون عليها والدليل مشاركة الاتحادات والمنتخبات في هذه الدورة».

وأبدت الأميرة نوف بنت خالد آل سعود، سعادتها بما شاهدته من مستوى عالٍ ومشرف من لاعبات المنتخب السعودي للمبارزة والسلة في اليوم الأول من الدورة. وأضافت: «إن شاء الله نحقق نتائج إيجابية مشرفة ترفع علم السعودية في كل محفل من المحافل الخليجية والعربية والعالمية ونحن الحمد لله في وطن متطور ومعطاء ويواكب النهضة التي تتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠».

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وكان المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات قد افتتح أولى المشاركات السعودية في الدورة، عبر سارة السالمي، ولين الفوزان، وأسيل حلواني، وقدمن نتائج إيجابية.

وفِي منافسات كرة السلة دشن أخضر السيدات أولى مبارياته أمام الإمارات، وانتهت لصالح المنتخب الإماراتي، بعد مباراة قدم فيها الأخضر مستوى عاليا.

فيما تتواصل المنافسات في كرة السلة اليوم (الاثنين) بمواجهة المنتخب السعودي مع المنتخب القطري، والكويتي مع البحريني، والإماراتي مع العُماني.

الجدير بالذكر أن المنتخبات السعودية تستكمل منافساتها اليوم، وستبدأ منافسات منتخب البولينج (فردي) وتقام المباراة في ملعب اتحاد البولينج.