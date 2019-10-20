شكرا لقرائتكم خالد الغندور: مرتضى منصور ليس له علاقة بتأجيل القمة 119... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قال بندق عبر بث فيديو له بمواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ان مرتضى منصور ليس له علاقة بتأجيل المباراة من عدمه كما انه اجتمع باللاعبين قبل قرار التأجيل لتحفيزهم قبل مباراة القمة.
أكد الغندور انه فى حالة انسحاب الأهلى سيقوم اتحاد الكرة بخصم 9 نقاط ويتمنى نادى الزمالك وجماهيره أن يحدث ذلك.
كان مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، قد أصدر بيانًا يؤكد فيه احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتى كانت وراء تأجيلها، حسبما أعلن اتحاد كرة القدم، ورفض المجلس فى ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية ورفضه خوض أى مباراة فى بطولة الدورى قبل أن يلعب الأهلى مباراته مع الزمالك التى تم تأجيلها، وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين فى ظل المشاركات المحلية والأفريقية وهو ما وضع اتحاد الكرة فى مأزق و تأزم للموقف.
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