شكرا لقرائتكم خالد الغندور: مرتضى منصور ليس له علاقة بتأجيل القمة 119... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال بندق عبر بث فيديو له بمواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ان مرتضى منصور ليس له علاقة بتأجيل المباراة من عدمه كما انه اجتمع باللاعبين قبل قرار التأجيل لتحفيزهم قبل مباراة القمة.

أكد الغندور انه فى حالة انسحاب الأهلى سيقوم اتحاد الكرة بخصم 9 نقاط ويتمنى نادى الزمالك وجماهيره أن يحدث ذلك.

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