شكرا لقرائتكم مران الإسماعيلي.. عودة صادق.. تأهيل أبو اليزيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشتمل المران على محاضرة تحفيزية للاعبين من أجل رفع روحهم المعنوية وطى صفحة الهزيمة المحلية أمام حرس الحدود مؤخرا. وشهد المران عودة محمد صادق جناح الفريق تمهيدا للمشاركة بالتدريبات الجماعية ، فيما واصل إبراهيم أبو اليزيد مدافع الفريق تدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى. Advertisements كما تطرق المران لبعض التدريبات البدنية تحت إشراف الصربى “بويان ستماتوفيتش” مخطط الأحمال والتى من شأنها رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين. واختتم التدريب بتقسيمة تم خلالها السعى لاصلاح الأخطاء التى وقع فيها لاعبى الفريق بالمواجهات الماضية من أجل تجنب تكرارها اعتبارا من اللقاء المقبل.

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