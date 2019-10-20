شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي ضد بيراميدز .. مختار مختار يستبعد باسم مرسي من القائمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ضمت القائمة كل من : " عامر عامر وأحمد يحيي ومحمود البدري ومعاذ الحناوي وأحمد شديد قناوي والسيد الشبراوي وإبراهيم عبد الخالق ومحمد شوقي ومحمد عادل ومحمد بازوكا وأحمد مجدي ومحمد رجب وغنام محمد ووهاب أنان ومحمد فييرا ومامادو انياس وكريم بابا وعلاء سلامة وعبد الرحمن شيكا".
وفاز الانتاج الحربى على نظيره انبى بهدف دون رد فى إطار مباريات الاسبوع الرابع للدوري الممتاز .
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