شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي ضد بيراميدز .. مختار مختار يستبعد باسم مرسي من القائمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى قائمة ناديه التى تستعد لدخول معسكر مغلق استعداداً لمواجهة بيراميدز والمقرر لها الخامسة والنصف عصر غداً الاثنين على ستاد السلام ضمن مواجهات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. ضمت القائمة كل من : " عامر عامر وأحمد يحيي ومحمود البدري ومعاذ الحناوي وأحمد شديد قناوي والسيد الشبراوي وإبراهيم عبد الخالق ومحمد شوقي ومحمد عادل ومحمد بازوكا وأحمد مجدي ومحمد رجب وغنام محمد ووهاب أنان ومحمد فييرا ومامادو انياس وكريم بابا وعلاء سلامة وعبد الرحمن شيكا". Advertisements وشهدت القائمة استمرار استبعاد باسم مرسي مهاجم الفريق الذي لم يشارك في مباريات الفريق منذ انطلاق المسابقة بسبب الإصابة. ويحتل الانتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مواجهات فاز فى مباراتين وخسر مباراتين وسجل أربعة أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف. وفاز الانتاج الحربى على نظيره انبى بهدف دون رد فى إطار مباريات الاسبوع الرابع للدوري الممتاز .

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