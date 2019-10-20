شكرا لقرائتكم أحمد الغندور أفضل حكام الأسبوع الرابع للدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع اختيار لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، على الحكم الدولي أحمد الغندور كأفضل حكم فى الجولة الرابعة للدوري الممتاز للموسم الجاري 2019 - 2020 ، بعد إدارته لمباراة الاسماعيلى وحرس الحدود التى انتهت بفوز الدراويش بهدف.

كانت لجنة الحكام قد اختارت أحمدا لغندور كأفضل حكم من قبل فى مباريات الجولة الأولي لإفتتاحية الدوري الممتاز.

Advertisements

كما تم أختيار الحكم المساعد هاني خيري كأفضل حكم مع أحمد الغندور عن مباريات الجولة الرابعة ، بعد إدارته لمباراة مصر المقاصة و المصري التى شهدت فوز المقاصة بهدف.

وتحرص لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور على اختيار أفضل حكم عقب كل جولة ، وذلك لتحفيز الحكام على تقديم أفضل مستوياتهم.