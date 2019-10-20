شكرا لقرائتكم أحمد الغندور أفضل حكام الأسبوع الرابع للدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما تم أختيار الحكم المساعد هاني خيري كأفضل حكم مع أحمد الغندور عن مباريات الجولة الرابعة ، بعد إدارته لمباراة مصر المقاصة و المصري التى شهدت فوز المقاصة بهدف.
وتحرص لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور على اختيار أفضل حكم عقب كل جولة ، وذلك لتحفيز الحكام على تقديم أفضل مستوياتهم.
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