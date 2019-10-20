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كاريو والشلهوب يشاركان في تدريبات الهلال

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جدة - بواسطة طلال الحمود - شارك البيروفي أندري كاريو ومحمد الشلهوب في تدريبات الهلال الجماعية استعداداً لمواجهة السد القطري يوم الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ولم يشارك الثنائي في مباراة ضمك الأخيرة في دوري كأس للمحترفين والتي كسبها الأزرق بثلاثة أهداف دون مقابل، ليعزز صدارته للمسابقة برصيد 19 نقطة.

وفي المقابل، أجرى الحارس عبدالله المعيوف فحصاً طبياً على موضع إصابته للاطمئنان على سير برنامجه العلاجي، دون تأكيد مشاركته في المباراة الآسيوية.

وفاز الهلال في مباراة الذهاب التي أقيمت في الدوحة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

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