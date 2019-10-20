شكرا لقرائتكم العبدلي يبدأ مهمته مع الاتحاد بـ"اجتماع" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأ محمد العبدلي مدرب اتحاد جدة المؤقت مهمته يوم الأحد باجتماعه ورئيس النادي أنمار الحائلي مع اللاعبين عقب خسارة الفريق الدورية أمام الوحدة بهدف دون رد يوم السبت.
وأقالت إدارة الاتحاد المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد عقب خسارة الفريق أمام الوحدة، وكلفت العبدلي بتدريب الفريق لحين التعاقد مع طاقم فني جديد.
وطالب الحائلي اللاعبين بالتعاون مع المدرب المؤقت والاجتهاد لإبراز صورة الفريق الحقيقية، وذلك عندما يلاقي الوصل الإماراتي في ذهاب ثمن نهائي البطولة العربية يوم الثلاثاء في دبي.
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