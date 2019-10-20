مانشستر يونايتد يرد على أنباء رغبة محمد بن سلمان في شراء النادي

الموجز

ذكرت وسائل إعلامية بريطانية أن مانشستر يونايتد رد على التقارير التي تحدثت عن رغبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في شراء النادي الإنجليزي.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن إدوارد جاريث، نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، قوله: "بناء على ما أراه، فإن عائلة جلايزر (مالكة النادي) موجودة في النادي على المدى الطويل".

وأكد جاريث أن هناك عروض لشراء النادي من عدة جهات "لكن لا توجد أي مناقشات حول سعر النادي أو شيء من هذا القبيل".

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ونشرت صحيفة "The Sun" البريطانية، في فبراير الماضي، تقريرا تحدثت فيه عن رغبة ولي العهد السعودي في شراء نادي مانشستر يونايتد، وذكرت حينها أن قيمة العرض السعودي للصفقة بلغت 3.8 مليار جنيه إسترليني أي مايعادل تقريباً 4.9 مليار دولار.

ولكن وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة نفى تلك الشائعات.

يشار إلى أن عائلة جلايزر اشترت مانشستر يونايتد بمبلغ 790 مليون جنيه إسترليني قبل 14 عاما تقريبا، لكن البيع سيحقق لهم أرباحا فلكية.

ويحتل مانشستر يونايتد، الذي يعتبر أغنى الأندية في العالم، المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 9 نقاط.