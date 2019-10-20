الأهلاوية يتصدرون تويتر بهاشتاج #اقاله_وزير_الرياضه_الزملكاوي.. والزمالكاوية يردون: بـ #لو_رجاله_انسحبوا

الموجز

شهدت الساعات الماضية تصدر هاشتاج خاص بالأهلاوية وآخر خاص بالزمالكاوية قائمة الأكثر تداولاً على موقع التدوينات القصيرة تويتر .

وأطلق الأهلاوية هاشتاج تحت عنوان #اقاله_وزير_الرياضه_الزملكاوي، حيث طالبوا فيه بإقالة وزير الرياضة أشرف صبحي، باعتباره موالياً لنادي الزمالك، بحسب قولهم.

ويأتي الهاشتاج بعد الأزمة الأخيرة التي شهدتها الساحة الرياضية بعد قرار اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصري، برئاسة عمرو الجنايني، بتأجيل مباراة القمة، التي كان من المقرر إقامتها يوم أمس السبت.

ورد جمهور الزمالك بهاشتاج تحت عنوان #لو_رجاله_انسحبوا، والذي جاء هو الأخر على قائمة الأكثر مشاركة على تويتر.

وأطلق الزمالكاوية الهاشتاج رداً على الأنباء التي تحدثت عن قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بالانسحاب من بطولة الدوري الممتاز بسبب تعنت اتحاد الكرة وتأجيل مباراة القمة وإجبار القلعة الحمراء على خوض مباراة الجونة بدلأً من الزمالك.

بداية الأزمة

ونشب خلاف بين النادى الأهلى واتحاد الكرة عقب قرار الأخير بتأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك لأسباب أمنية، وهو ما دفع القلعة الحمراء لإصدار بيان رسمى للرد على الجبلاية.

وأوضح الاتحاد أنه تقرر تأجيل القمة، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز، على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق.

بيان الأهلي

أصدر مجلس إدارة النادى الأهلى بيانًا يؤكد فيه احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتى كانت وراء تأجيلها، حسبما أعلن اتحاد كرة القدم، ورفض المجلس فى ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية، ورفض خوض أى مباراة فى بطولة الدورى قبل أن يلعب الأهلى مباراته مع الزمالك التى تم تأجيلها، وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين فى ظل المشاركات المحلية والأفريقية، وهو ما وضع اتحاد الكرة فى مأزق و تأزم للموقف.

اتحاد الكرة يهدد

هدد اتحاد الكرة المصري بتطبيق لائحة العقوبات على الأندية المنسحبة من الدوري أيا كانت، والتي قد تصل إلى خصم نقاط.

واستعرض موقع "الوطن سبورت" العقوبات المنتظر توقيعها على أي فريق ينسحب من مباراة بالدوري أو من المسابقة بشكل عام، وفقا للوائح:

- عقوبات تتتظر حال الانسحاب من مباراة بالدوري

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تنص المادة (46) من لائحة لجنة المسابقات أنه إذا اُعتبر فريقا منسحبا واستكمل المسابقة تُطبق عليه الجزاءات التالية:

1- تُوقع عليه الغرامات المالية طبقا لفئات المسابقات التي يحددها مجلس إدارة الاتحاد قبل بداية كل موسم (مقدرة بـ200 ألف جنيه كحد أقصى).

2- خصم 6 نقاط من رصيده وتعادل هذا النقاط مباراة واحدة فوز من رصيده في نهاية الموسم، بالإضافة إلى اعتباره مهزوما في المباراة المنسحب منها، ويُعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة.

3- معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب، طبقا لتقرير الحكم والمراقبين، وللجنة المسابقات الحق في الاستعانة بما تراه في هذا الشأن، للاستيضاح وأخذ القرار طبقا للائحة.

- العقوبات حال الانسحاب من المسابقة بشكل نهائي

في حين تنص المادة (47) أنه إذا اعتبر فريقا منسحبا ولم يستكمل المسابقة، تُوقع عليه غرامة مالية طبقا لفئات المسابقات التي يحددها مجلس الإدارة قبل بداية كل موسم.

وإذا كان انسحابه في الدور الأول، تُلغى نتائج مبارياته السابق ويعتبر كأنه لم يشارك في المباريات، أما إذا كان انسحابه في الدور الثاني تبقى نتائج مبارياته كما هي في الدور الأول بالنسبة للفرق الأخرى، وتُلغى نتائج مبارياته التي شارك فيها في الدور الثاني وكأنه لم يشارك في الدور الثاني.

كما تنص اللائحة في هذا الشأن على أن لجنة شؤون اللاعبين تختص بالنظر في قيد لاعبي النادي المنسحب، والنادي الذي توقف عن الاستمرار في المسابقة بناءً على طلب المقيدين له وكذلك الذين لهم عقود، ويُحرم الفريق المنسحب من المشاركة لمدة موسم واحد قادم مع بدء المشاركة في الدرجة الأخيرة للمسابقة التي ينظمها الاتحاد للفريق الأول.

خيارات اتحاد الكرة

وللخروج من أزمة تأجيل مباراة القمة، أمام اتحاد الكرة عدد من الاختيارات، أولها إقامة المباراة في الـ 28 من اكتوبر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويتوقف هذا الاختيار على فوز الزمالك على بطل السنغال فريق جينيراسيون فوت في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بالقاهرة في اللقاء المقرر له 24 أكتوبر الجاري.

الخيار الثاني لاتحاد الكرة للخروج من أزمة مباراة القمة هو في حالة هزيمة الزمالك أمام بطل السنغال، فإن الزمالك سيخوض أولى مبارياته ضمن منافسات الدور الأول من بطولة الكونفدرالية في الـ 28 من اكتوبر، وهو ما يعني تأجيل مباراة القمة.

وتأجيل القمة هنا سيكون لمدة طويلة بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت سن 23 عاماً والي ستستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو.

أما الخيار الثالث والأخير أمام اتحاد الكرة هو تراجع النادي الأهلي عن قراره وخوض مبارياته بالدوري ومواجهة الزمالك عقب انتهاء مباريات الدور الأول من البطولة المحلية، وهو ما تسعى إليه الجبلاية حالياً.