بيبو يتألق وهوفنهايم يحرم شالكه من صدارة الدوري الألماني









اسماء السيد - أحرز إيلاس بيبو هدفا وساهم في آخر سجله أندريه كراماريتش ليقود هوفنهايم للفوز 2-صفر على ضيفه شالكه ويحرمه من صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وتابع الكرواتي كراماريتش، في مشاركته الأولى بعد عودته من الإصابة، كرة مرتدة الحارس ألكسندر نوبل بعد تسديدة بيبو ليهز الشباك في الدقيقة 72 على عكس مجريات اللعب.

وعزز اللاعب التوجولي تقدم صاحب الأرض قبل أربع دقائق من النهاية بعد خطأ دفاعي وانطلاقة فردية.

ورد إطار المرمى ركلة حرة من دانييل كاليجيوري لاعب شالكه ووضع ألكسندر شوبف كرة بضربة رأس فوق العارضة بقليل إذ سيطر الفريق الضيف على الشوط الأول وأهدر العديد من الفرص.

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لكن هوفنهايم هز الشباك من أول فرصة حقيقية على المرمى عبر كراماريتش. وأكمل بيبو انتصار هوفنهايم الثاني الكبير على التوالي بعدما صعق بايرن ميونيج حامل اللقب في الجولة الماضية.

وفي صراع متكافئ على اللقب حافظ بروسيا مونشنجلادباخ على الصدارة برصيد 16 نقطة متقدما بفارق الأهداف على فولفسبورج.

ويحتل بايرن، الذي تعادل 2-2 مع مستضيفه أوجسبورج أمس السبت، المركز الثالث وله 15 نقطة مثل بروسيا دورتموند ورازن بال شبورت لايبزيج ويتأخر شالكه بنقطة واحدة عنهم فيما تقدم هوفنهايم إلى المركز 11 برصيد 11 نقطة.

ملخص مباراة هوفنهايم وشالكه: