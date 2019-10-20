اتحاد الكرة يصدر بيان للنادي الأهلي برفض تأجيل مباراته أمام الجونة

اعلن مصدر مسئول في اتحاد الكرة المصري، على أن الجبلاية أرسلت خطاب إلى مجلس إدارة النادي الأهلي حتى يتم من خلاله إبلاغهم برفض تأجيل مباراة الأهلي أمام الجونة، والتي من المقرر أن تقام في يوم الأربعاء القادم، وأن تلك المنافسات من ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات الدوري المصري.

وأشار خلال تصريحات له، على أن الجبلاية اكد على إدارة النادي الأهلي بان المباراة سوف يتم خوضها وفي حالة عدم خوض المباراة سوف يتم تطبيق عقوبات خاصة من جانب الجبلاية على النادي الأهلي، والجدير بالذكر على أن النادي الأهلي قد أصدر بيان خلال الأيام الماضية يؤكد من خلاله على أن النادي لن يخوض أي مباراة في الدوري قبل لقاءه مع فريق نادي الزمالك في مباراة القمة.