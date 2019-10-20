تعرف على ترتيب المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت مباريات المجموعة الأولى " الصعيد بدورى القسم الثانى عن مفاجأة من العيار الثقيل بعدما حول فريق الفيوم تحت قيادة محمد محسن أبوجريشة خسارته بهدف أمام الألومنيوم للفوز بهدفين مقابل هدف ليقتنص ثلاث نقاط غالية . بينما جاءت باقى نتائج المجموعة على النحو التالى :- المنيا – سوهاج 0/0 بنى سويف – شبان قنا 4 / 0 Advertisements بترول أسيوط – طهطا 2 / 0 الإعلاميين – البنك الأهلى 1/1 ديروط – تليفونات بنى سويف 2/2



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