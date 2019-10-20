شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الغندور أفضل حكم للمرة الثانية وخيري أفضل مساعد فى الجولة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة ، الحكم الدولي أحمد الغندور كأفضل حكم فى الجولة الرابعة للدوري الممتاز للموسم الجاري 2019 - 2020 ، بعد إدارته لمباراة الاسماعيلى وحرس الحدود التى انتهت بفوز الدراويش بهدف.
كانت لجنة الحكام قد اختارت أحمدا لغندور كأفضل حكم من قبل فى مباريات الجولة الأولي لإفتتاحية الدوري الممتاز.
كما تم أختيار الحكم المساعد هاني خيري كأفضل حكم مع أحمد الغندور عن مباريات الجولة الرابعة ، بعد إدارته لمباراة مصر المقاصة و المصري التى شهدت فوز المقاصة بهدف.
وتحرص لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور على اختيار أفضل حكم عقب كل جولة ، وذلك لتحفيز الحكام على تقديم أفضل مستوياتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الغندور أفضل حكم للمرة الثانية وخيري أفضل مساعد فى الجولة الرابعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.