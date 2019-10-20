شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة تذيع مباراة السويس على الشاشات العملاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة الترسانة برئاسة طارق سعيد حسانين إذاعة مباراة الفريق غدا أمام منتخب السويس على شاشات عملاقة داخل مقر النادى بميت عقبة حتى يتيح للجماهير مشاهدة اللقاء . ويستضيف فى الثالثة عصر غدا الترسانة نظيره السويس باستاد حسن الشاذلى بميت عقبة فى مباراة بدون جمهور، وهو ما دعا مجلس إدارة الشواكيش إلى إذاعة اللقاء على الشاشات داخل النادى خاصة وأن المباراة مذاعة على قناة نايل سبورت .

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