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حصاد الرياضة المصرية اليوم الاحد 20 / 10 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 20 / 10 / 2019 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة يرفض طلب الجونة بتأجيل مواجهة الأهلي

 

اتحاد الكرة يرفض طلب الجونة بتأجيل مواجهة الأهلي

 

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رسميا.. السابعة مساءً موعد افتتاح أمم أفريقيا 2019 بمباراة مصر ومالي

 

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مران الأهلى ..تدريبات بدنية وتقسيمة وبرنامج خاص للمدافعين

 

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اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة الجونة والأهلى "المهددة" فى الدورى

 

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خصم 9 نقاط و غرامة 200 ألف جنيه عقوبة اتحاد الكرة للمنسحب من مباراة

 

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حسام عاشور يغادر مران الأهلى مصاباً

 

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ننشر مواعيد مباريات المنتخب الأوليمبي بأمم أفريقيا 2019 بمصر

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الجونة: ملتزمون بقرار الجبلاية بمواجهة الأهلى الأربعاء المقبل

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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