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بيراميدز يكتسح سموحة بخماسية وتعادل الأهلي والزمالك في دوري الجمهورية 99

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات الجولة السابعة ببطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 1999 والتي أسفرت عن عدة نتائج مثيرة كان أبرزها فوز بيراميدز على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف.

 

أما نادي الزمالك فتعادل مع المقاولون العرب بهدف لمثله، في الوقت الذي تعادل فيه النادي الأهلي أيضا مع إف سي مصر بنفس النتيجة.

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وجاءت نتائج الجولة كالتالي:

فوز بيراميدز علي سموحة1/5
فوز الإسماعيلي علي الجونة 0/1
فوز انبي علي المصري0/1
تعادل الزمالك مع المقاولون 1/1
فوز وادي دجلة علي طنطا1/3
فوز الانتاج الحربي علي اسوان 1/2
تعادل الاهلي مع اف سي مصر1/1
فوز طلائع الجيش على حرس الحدود 0/3
تعادل مصر المقاصة مع الاتحاد 0

 

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